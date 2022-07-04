وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الصحة، فهد الجلاجل، إن المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة، ولديها بنية تحتية متقدمة في البحث الطبي العلمي.

وأوضح وزير الصحة، في كلمة بثتها قناة الإخبارية، أن صحة الإنسان جاءت على رأس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، لأن أفضل ما نستثمر فيه هو صحة الإنسان.

وأضاف وزير الصحة، أن ذلك سيعزز من مقاومة التحديات التي تواجهها المنظومات الصحية على مستوى العالم، وعلى رأس تلك التحديات الأمراض المزمنة.

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وأشار إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في معدلات السمنة المفرطة لدى الأطفال، وبالمقابل نستورد معظم الاحتياجات الطبية، وظهر ذلك التحدى خلال جائحة كورونا وما سببته من صعوبات.

وتابع قائلا إنه بهدف التغلب على تلك التحديات جاءت صحة الإنسان كأولوية وطنية من أجل الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول، من خلال حلول مبتكرة لبرامج الوقاية، وتطوير طرق فعالة في علاج الأمراض المزمنة والأمراض الجينية.

وأكد وزير الصحة، أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تحقيق أولوية صحة الإنسان، في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وقال وزير الصحة إنه سيتم بناء شراكات فاعلة مع الجامعات الوطنية والعالمية ومراكز الأبحاث، وتعظيم الأثر من الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة، من خلال تحفيز القطاع الخاص لنقل المعرفة والتوطين.