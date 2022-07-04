هل يمكن تحويل عقد العمل إلى عقد مفتوح ؟.. شاهد : “مسؤول” يجيب ويكشف متى يتم الحرمان من المكافأة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المختص في الموارد البشرية عبدالكريم الحربي مدى إمكانية تحويل عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، ومتى يتم الحرمان من المكافأة والتعويض.

الفرق بين العقد المحدد والغير محدد

وقال خلال مداخلة له مع برنامج “صباحكم سعودي” المذاع على mbcfm: ” عقد العمل محدد المدة له مدة معينه لانتهائه أما العقد غير محدد المدة ليس له مدة محددة لانتهائه”، لافتا إلى أن العقد الأول ينطبق على الجميع أما الثاني خاص بالسعودي فقط.

أخبار قد تهمك

وتابع، يمكن تحويل عقد السعودي محدد المدة إلى عقد غير محدد أو مفتوح في حال انتهاء العقد واستمرار الطرفان في تنفيذه وأيضا إذا تجدد 3 مرات أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات.

متى يعوض المتضرر من إنهاء العقد؟

وأشار إلى أنه في حال إنهاء العقد بدون سبب مشروع يتم تعويض المتضرر من إنهاء العقد، لافتا إلى أنه في حال كان العقد محدد المدة يتم التعويض بناء على المادة 77 من نظام العمل السعودي بالمدة المتبقية من العقد.

وأردف، في حال كان العقد غير محدد المدة يتم التعويض عن كل سنة نصف راتب وبشرط ألا يقل عن أجر شهرين ما لم يتضمن شرط جزائي محدد.

المستحقات النظامية بعد ترك العمل

وحول المستحقات النظامية بعد ترك العمل، أوضح أن : المادة 88 من نظام العمل السعودي نصت على أنه في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يجب على الأخير أن يدفع مستحقات الموظف في حال قيامه بإنهاء العمل في مدة لا تزيد عن أسبوع وفي حال كان الإنهاء من العامل يجب تعويضه في مدة لا تزيد عن أسبوعين.

وأشار إلى أن المستحقات تتضمن شهادة الخبرة، وأجر رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة وتحتسب كالآتي ” في حالة الإنهاء غير استقالة تكون المكافأة نصف راتب عن كل سنة في أول خمس سنوات وبعد ذلك تكون راتب عن كل سنة تحتسب على الراتب الأخير”.

الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة

ولفت إلى أنه في حالة كان العامل قدم استقالته فإذا كان في فترة تجربة أو عمل لمدة سنتين فقط لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وإذا كان عمل لمدة من سنتين إلى 5 سنوات يستحق ثلث المكافأة وإذا عمل من 5 سنوات ل 10سنوات يستحق الثلثين وإذا كانت خدمته تتجاوز ال 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة.

واختتم قائلا، يمكن الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض العقد في حال ارتكاب المخالفة ومنها التعدي على المسؤول أو المدير وارتكاب سلوك سيء والتزوير للحصول على الوظيفة وعدم الالتزام ببنود العقد.