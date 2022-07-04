أمانة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوهات البصرية بمركز وادي جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز وادي جازان جهودها في عملية تنظيف الأحياء ورفع الأنقاض، والعمل على معالجة وضع الحاويات والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة الأنقاض والنفايات، وذلك إطار خطة العمل لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري .

وأوضح رئيس بلدية وادي جازان مفرح الألمعي أن أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري التي نفذتها البلدية خلال الأشهر الستة الماضية شملت إزالة 40,740 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 4300 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 74 سيارة تالفة، ومعالجة وضع 1132 حاوية نفايات، وكذلك دهن 1219 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة أوتحسين مظهر 245 حاجزًا من حواجز الحفريات، إلى جانب معالجة 7143 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 390 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 3026 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالك، وإزالة 31 لوحة من اللوحات الإعلانية المخالفة .

وأضاف أن البلدية عملت على تهيئة وتأهيل الحدائق العامة في قرى المركز بإعادة زراعة عدد من المسطحات الخضراء بالنجيلة، وصيانة الألعاب، وتركيب مقاعد جلوس، وتخطيط ممرات المشاة والمواقف الخاصة بالزوار، كما تمت إضافة مساحات جديدة للترفيه، وذلك تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك .