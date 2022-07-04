«انوفست العقارية» تتخارج من «مسك تاروت» وتحقق 30 مليون ريال سعودي أرباحاً

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية «انوفست» (شركة مساهمة مقفلة) بتخارجها من «مخطط مسك تاروت» في المنطقة الشرقية وتحقيق مبلغ 30 مليون ريال سعودي أرباحاً من خلال هذه الصفقة خلال فترة لا تتجاوز ٣ أشهر. وأكدت الشركة أن ربحها من عملية التخارج سيتم احتسابه في البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من العام 2022.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة انوفست العقارية عصام بوخمسين قائلاً: «تتمتع انوفست بطموح عالٍ وهمة كبيرة مكنتنا من وضع اسمنا كشركة رائدة في مجال التطوير العمراني والاستثمار العقاري بكافة مجالاته حيث توظف انوفست إمكانياتها وخبراتها في تطوير المجتمعات السكانية الحيوية والتي تساهم في تعزيز مستوى جودة الحياة، والاستثمار في القطاع العقاري التجاري والذي يشمل المراكز التجارية والمرافق الخدمية والمخططات العقارية، كما أننا سعداء بالنتيجة المجدية لهذا الاستثمار والذي نتج عن عملية التخارج الأخيرة الناجحة التي حققتها انوفست، ونتطلع مستقبلاً إلى مواصلة رفع استثماراتنا الحالية وزيادة فرص الاستثمار الجديدة». وأضاف «سوف يساهم هذا التخارج بشكل إيجابي على النتائج المالية لانوفست في الربع الثاني من سنة 2022 مما يعزز توجه الشركة في تنفيذ خطط الربحية والنمو المستهدفة».

والجدير بالذكر أن مجلس ادارة انوفست أقر وقام بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13% من رأس مال الشركة عن السنة المالية 2021.