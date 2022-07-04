محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة العمل أفراد المجتمع إلى التواصل على الرقم الهاتفي 32265727 وذلك للإبلاغ عن الحالات المخالفة لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وفي الأماكن المكشوفة، خلال شهري يوليو وأغسطس.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة العمل تخصّص رقمًا للإبلاغ عن مخالفات «حظر العمل في الظهيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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