إدارة “تعليم الجوف” تودع 2.3 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 2.3 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6687 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر إن المبلغ يمثل مكافآت طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والقرى النائية والاغتراب والمعاهد العلمية، وذلك لشهر يونيو 2022م.