تسليم كسوة الكعبة المشرفة 10 ذي الحجة

وأكد أن القيادة الرشيدة سباقة، لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وقد أولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها، من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام، لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.
وقال: «شرّف الله -عز وجل- هذه البلاد المباركة بالعناية ببيته الحرام، والقيام بشؤونه ووفادة قاصديه». سائلاً الله أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح، تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله.
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