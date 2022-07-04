شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق سعودي يقترب من إستضافة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لم يحدد حتى الآن أي دولة ستقوم بأستضافة كأس العالم للأندية الذي من المقرر أن ينطلق في فبراير من العام القادم.

من هو النادي السعودي الذي طلب الاستضافه المونديال؟

النصر يقترب من إستضافة مونديال الأندية

كشف سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر عن اسم النادي الذي تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي من أجل تنظيم مونديال الأندية وقال أن نادي النصر تقدم بطلب من أجل أن يستضيف البطولة خاصة بعد أن أعلنت الصين واليابان أعتذارهم عن أستضافة البطولة.

موعد أنطلاق البطولة

ذكرحسب الاتحاد الدولي "فيفا" أن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد معاد أنطلاق البطولة بشكل دقيق ولكن من المنتظر أن تنطلق في شهر يناير أو فبراير القادم بسبب إقامه نهائيات كأس العالم بقطر في شهر نوفمبر وديسمبر.

مشاركات نادي النصر في كأس العالم

شارك نادي النصر السعودي في كأس العالم للأندية مرة واحده فقط في النسخة الأولى من البطولة في عام 2000 التي كانت تقام في البرازيل ولم ينجح في تجاوز دور المجموعات.

