شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الهلال مرشح للمشاركة في نسخة جديدة من كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم "‏فيفا" يبحث عن مستضيف لبطولة كأس العالم للأندية المتوقع إقامتها في يناير أو فبراير من العام القادم، ولم يتم تحديد المكان إلى الآن مع وجود بعض المصادر التي تؤكد إقامة البطولة في أحد بلدان الشرق الأوسط، ويبدو أن المملكة العربية السعودية هي الأقرب لاحتضان تلك البطولة بعد استبعاد دولة قطر بعد استضافتها للعرس العالمي كأس العالم لكرة القدم.

الهلال السعودي الأقرب لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية المقبلة

كما أن بطل دوري أبطال آسيا لن يُعلن عنه إلا في نهاية 2023، ويبدو أن الهلال البطل السابق قد يكون الممثل الآسيوي في البطولة حتى الآن في حالة استضافة السعودية للبطولة، حيث حقق الهلال لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عن الموسم المنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وشهدت ‏‎الفترة الماضية اعتذار الصين واليابان عن استضافة النسخة الأخيرة، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة كانت قد استضافت النسخة الأخيرة بمشاركة الهلال والتي حل بها الفريق في المركز الرابع خلف فريق تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي والأهلي المصري على الترتيب.

الاتحاد الآسيوي يرشح الهلال السعودي لاستضافة كأس العالم للأندية المقبلة

وذكرت مصادر مقربة ‏من الاتحاد الآسيوي، فإن الأخير يرغب في ترشيح الهلال بسبب صعوبة معرفة البطل الجديد قبل موعد البطولة العالمية الجديدة، التي تسبق نهائي البطولة الآسيوية الحالية، جدير بالذكر أن، النصر هو النادي السعودي الأول الذي تقدم بملف استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال فبراير القادم.