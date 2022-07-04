شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الموسم..حقيقة حصول النصر على وصافة الدوري السعودي بدلًا من اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدمت إدارة نادي الفيصلي، بشكوى بسبب إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، والتي أوضحت خلالها أنها تؤثر على عدالة المنافسة، وكان المقصود منها مباراة اتحاد جدة والباطن.

هل يحصل النصر على وصافة الدوري السعودي ؟

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد وقوعه في المركز الرابع عشر.

البعض تحدث عن وجود إمكانية لحصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على وصافة الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، مع هبوط اتحاد جدة للمركز الثالث بعد خصم 3 نقاط من العميد.

يشار إلى أن وصافة الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، قد تساعد صاحبها في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، إذا فاز الهلال بلقب الدوري الموسم المقبل 2022/2023.

إلا أنه من الصعب حصول النصر على وصافة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بسبب عدم صدور قرار حتى الآن من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، بسبب تأخر انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الباطن.

وفي حال ثبوت تورط اتحاد جدة، فسوف يكون رصيده من النقاط 62 بدلًا من 65 مما يعني استمراره في الوصافة، والنصر سيظل ثالثًا برصيد 61 نقطة.

اتحاد جدة يفرط في الفوز بدوري لصالح الهلال

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الهلال.

