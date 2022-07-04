عمرها 70 عامًا.. أول صورة ملونة للمسجد الحرام (شاهد)

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أول صورة ملونة للمسجد الحرام في مكة المكرمة التقطت عام 1952م.

وأظهرت الصورة، التي التقطتها حينها المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية، كيف بدت الكعبة المشرفة وملامح المباني السكنية التي كانت تحيط بالمسجد الحرام حينها.

كما كتبت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في تويتر: “يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك في الإسلام، تتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها بسلام آمنين”، مرفق بوسم صورة تاريخية.