اخبار الخليج – «الكوثر لرعاية اليتيم» تنظم فعالية «فرحتكم عيدنا»

محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أقامت جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية «رعاية يتيم» بالتعاون مع جمعية كرانة الخيرية الاجتماعية فعالية (فرحتكم عيدنا)، وذلك ضمن برنامج الشراكة الاجتماعية مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق البحرين للنهوض برعاية اليتيم الشاملة.

واستهدفت الفعالية – التي أقيمت في مجمع الكاونتري مول في يوم الأحد ٣ يوليو ٢٠٢٢، منتسبي الجمعيتين وتضمَّنت عددًا من الأنشطة التي تجمع التسلية والفائدة، وهي: حكاية هدية من السماء، زراعة الحية بية، الساحر دهشان، ومسابقات ثقافية وحركية، وقد شهدت الفعالية حضورًا متنوعاً من منتسبي الجمعيتين فاق الخمسين مشارك.