اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يؤكد أهمية البحوث الأكاديمية في مجال تطوير ممارسات الإعلام الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أهمية البحوث الأكاديمية في المجالات التخصصية الحديثة، لما تتضمنه مخرجاتها من بيانات ونتائج علمية يمكن الاستفادة منها في عملية سن التشريعات والقوانين ومواكبة التطوير والتنظيم المهني.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم الباحثة أمينة عباس الموالي، والتي أهدته نسخة من أطروحة الماجستير بكلية الآداب في جامعة البحرين بعنوان « دور تطبيقات الهواتف الذكية في تطوير الممارسة المهنية لدى ممارسي الاعلام الرقمي».

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أهمية الأبحاث الأكاديمية في مجال تطوير ممارسات الإعلام الرقمي، باعتبارها آلية علمية لاستطلاع اتجاهات المجتمع حول مختلف المواضيع، فضلاً عن كونها حصيلة جهود وطنية ينبغي العمل على الاستفادة منها، مشيدًا بمحتوى الدراسة وما تضمنته من نتائج وتوصيات تؤكد على أهمية الارتقاء بالممارسات المهنية في مجالات الإعلام الرقمي.

من جانبها، أعربت الباحثة أمينة عباس الموالي عن خالص تقديرها لما يحظى به الباحثون الأكاديميون من دعم وتشجيع مستمر من رئيس مجلس الشورى، مثمنةً حرصه على مناقشة مضامين الدراسات والبحوث والاطلاع على نتائجها وتوصياتها.