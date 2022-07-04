اخبار الخليج – الشيخ خالد بن عبد الله: البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق مع السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أهمية البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ؛ لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، وذلك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الشقيقين.

وأشاد معالي الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، أشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعد نموذجاً يحتذى في العلاقات التي تربط بين الدول الشقيقة والصديقة، مرحبا معاليه بالسفير ومتمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسي على نحو يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما يوليه من حرص واهتمام دائمين بتوطيد العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً سعيه الحثيث لمواصلة العمل على ما يحقق للبلدين وشعبيهما الشقيقين تطلعاتهما المشتركة.