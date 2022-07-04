اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يستقبل «سفير الخير» للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز والفخر بالجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تحقيقًا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما حققته من إنجازات مشرفة أسهمت في إعلاء مكانة مملكة البحرين عبر العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية والخيرية على المستويين الوطني والدولي، بمبادرة وجهود حثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى اليوم السيد عبدالرحمن جليل الشيخ سفير الخير للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والسيدة لولوة مناف العبدالله، حيث عبر عن صادق تهانيه لسفير الخير بهذا التعيين، والذي يعكس التقدير الكبير للطاقات الشبابية ودورها في خدمة الوطن بما يحملونه من فكر تنموي متحضر.

من جانبه، توجه سفير الخير للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الشورى لحسن الاستقبال وترحيبه وتحفيزه للجهود الوطنية التي تصب في خير حاضر ومستقبل الوطن.