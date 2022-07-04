البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.32%، عند مستوى 2561.67 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 6080 صفقة. أخبار قد تهمك

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