البيئة والزراعة بحائل تنهي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل استعداده لموسم عيد الأضحى المبارك هذا العام 1443هـ، وذلك من خلال إعداد خطة عمل متكاملة لرفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين بأسواق النفع العام والمسالخ بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني أنه جُهِّزت وهُيِّئت المسالخ والأسواق وكُلِّف عدد كبير من الكوادر الفنية المتخصصة بالفرع للإشراف ومتابعة سير العمل على مدار اليوم، مؤكداً إلزام المقاولين المستثمرين المشغلين للمسالخ بتوفير كل الإمكانيات من العمالة المتخصصة بالأعداد المطلوبة وتوفير جميع متطلبات ولوازم التشغيل ورفع كامل الطاقة التشغيلية هذا الموسم والالتزام بالاشتراطات الصحية ورفع مستوى النظافة بأرجاء هذه المواقع كافة والتخلص من النفايات ومخلفات الذبح أولاً فأول وفحص جميع الذبائح الواردة للمسالخ والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبين الحسني أن فرع الوزارة بحائل استلم (58) مسلخاً، بالإضافة إلى ما يقارب (45) من أسواق النفع العام من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة المنطقة، حيث يشرف الفرع على هذه المواقع داخل المدينة وفي المحافظات والمراكز التابعة لها، مشيراً إلى أنه خُصِّص مقر بأسواق المواشي الجنوبي والشمالي بحيث تقام فيه (فعالية أضحيتي) الخاصة بالوزارة التي يشرف عليها عدد من المختصين بالفرع وتستهدف مرتادي الأسواق والمربين لتوعيتهم وإرشادهم بكيفية اختيار الأضحية السليمة والتأكد من سلامة الأضاحي في الأسواق خلال الأيام القادمة، منوهاً بأنه ستبدأ عمليات الذبح بالمسالخ من بعد صلاة وخطبة العيد مباشرة وبقية الأيام من بعد صلاة الفجر حتى قبل صلاة المغرب، لافتاً النظر إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع أمانة منطقة حائل أطلقت حجز موعد أضحية، وذلك عبر الرابط التالي: https://hailportal.amanathail.gov.sa/Invest/Slaughter/GeAppointmen.