جهاز المساحة والتسجيل العقاري: حجم التداول العقاري يتجاوز النصف مليار دينار في النصف الأول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن قسم العلاقات العامة والاعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري للنصف الأول من العام 2022 بلغ (547,347,854) خمسمائة وسبعة وأربعين مليونا وثلاثة مائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسين دينارا، بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

كما بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري للنصف الأول من هذا العام ما قدره (12,399) إثنا عشر ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون معاملة عقارية أي بنسبة زيارة قدرت بحوالي 5%.

والجدول التالي يبين قيمة التداولات العقارية للبحرينيين والخليجين والأجانب للنصف الأول من عام 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021: