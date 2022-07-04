شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يكشف مكان إقامة السوبر الإفريقي 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا رسميًا بإقامه مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ونهضة البركان في المغرب على الرغم من اعلان إقامتها بدولة تنزانيا وتحديد الملعب وهو بنجامين مكابا.

ما دور فوزي لقجع في تغير مكان إقامة السوبر الإفريقي؟

عقد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم محادثات مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كان متواجد أمس في المغرب لحضور أجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك من أجل أن تقام مباراة السوبر في المغرب بدلًا من تنزانيا

وقال لقجع خلال محادثاته مع الاتحاد الإفريقي "كاف" أن طرفي المباراة من المغرب وتم أخذ موافقه الفريقين على إقامه المباراة بالمغرب وذلك في سبيل التسهيل على اللاعبين مشقه السفر وأيضًا لضمان حضور الجماهير إلى المدرجات، وهذا بالفعل ما استند عليه الكاف في قراره بإقامه المباراة في المغرب.

وصول الوداد المغربي ونهضة البركان إلى كأس السوبر الإفريقي

نجح نادي الوداد المغربي من حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد أن نجح في الفوز على النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل لاشئ التي كانت تقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب على إستاد مركب محمد الخامس.

بينما نجح نهضة البركان من حصد لقب كأس الكونفيدرالية بعد أن تغلب على أورلاندو الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 بعد أن إنتهى الوقت الإصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكانت تقام المباراة في مدينة أويو بنيجيريا على إستاد جودسويل أكبابيو.

