شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: محدش طردني من الأهلي المصري وأتمنى التوفيق لسواريش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه لم يتعرض للطرد من القلعة الحمراء، بل إن قرار الرحيل كان بكامل إرادته.

تصريحات نارية من موسيماني عقب رحيله عن الأهلي

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تدريب الفريق، قبل فترة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردًا على أحد مشجعي القلعة الحمراء، "الأهلي لم يطردني أو يدفعني للذهاب ولدي كامل الاحترام لمحمود الخطيب والجماهير".

وتابع: " لسوء الحظ كنت أحتاج في الوقت الحالي للراحة مع عائلتي، والآن لدى الأهلي مدرب أوروبي جيد وعلى الجميع دعمه".

وتعاقد النادي الأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل أيام، لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء.

