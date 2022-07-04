شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أول صورة فوتوغرافية ملونة للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز على منصة تويتر، أول صورة فوتوغرافية ملونة للمسجد الحرام، والتي التقطتها المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية عام 1371 هـ/ 1952 م.

وقال الحساب: "يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك في الإسلام، تتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها بسلام آمنين".

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الحرم المكي

تفاعل مغردون مع الصورة، قال محمد رواس: "صورة عمرها أكثر من سبعين عامًا تعكس الحرم المكي بروحانيته".