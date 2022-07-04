شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه سامي بتسليم كسوة الكعبة يوم العاشر من ذي الحجة واستبدالها غرة محرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور التوجيه السامي الكريم بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة للعام 1443ه، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444ه.

وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وقد أولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام، لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين قال تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ).

وأضاف الرئيس العام: شرفنا الله -عز وجل- بالعناية ببيته الحرام واصطفى هذه البلاد المباركة على القيام بشؤونه ووفادة قاصديه، ومن هذا المنطلق نهيب أنفسنا جميعًا بضرورة بذل المزيد دون كلل في سبيل الرعاية والعناية واتقان العمل، تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

ودعا الشيخ السديس المولى جل شأنه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ثياب الصحة والعافية، وأن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.