شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في باكستان يطمئن على الطفلتين التوأم السيامي "فاطمة ومشاعل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم، الطفلتين التوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل"، وذلك للاطمئنان على صحتهما.

وعبّر والد الطفلتين عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية وحكومتها على ما قدمته لهم من رعاية واهتمام. وكانت عملية الفصل للطفلتين، قد جرت عام 2016م في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله واستمرت قرابة خمسة ساعات.