سمو أمير نجران يستعرض الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة الحدودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تقريراً للجهات المشاركة في حج هذا العام بمنفذ الوديعة، والذي اشتمل على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لتسهيل دخول الحجاج من جمهورية اليمن الشقيقة، حيث بلغ عدد الحجاج الذين تم إنهاء إجراءاتهم النظامية ودخولهم للمملكة لهذا العام أكثر من أحد عشر ألف حاج، عبر منفذ الوديعة الحدودي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظ شرورة، موفق بن عبد الهادي العنزي، يرافقه مدير جمرك الوديعة والمدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية، عبد الوهاب آل جلخف.

واطّلع سموه على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بمنفذ الوديعة في ظل منظومة متكاملة سواء في الجانب الصحي أو التوعوي والإرشادي، بالإضافة إلى كل ما يقدم في مدينة الحجاج بالوديعة من توفير سبل الراحة لكافة حجاج بيت الله الحرام ، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة أعزها الله بكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء فريضة الحج بكل يسر وسهوله.