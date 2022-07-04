وزير الصناعة: نعمل على تحويل 4 آلاف مصنع لتبني الثورة الصناعية الرابعة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الوزارة تعمل على تحويل 4 آلاف مصنع لتبني الثورة الصناعية الرابعة، لكي تصبح المملكة مصدرة للتقنيات بدلًا من استيرادها.

وأوضح الوزير الخريف، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المصانع سوف تتخصص في الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد، وغيرها من نماذج العمل.

وأضاف أن وجود منظومة بحث وتطوير أكبر سوف تساعد على تسريع تبني القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة، لكي تكون المملكة في يوم من الأيام مصدرة للتقنيات والابتكار.

كان وزير الصناعة، صرح في يونيو الماضي، أن المملكة عازمة على بناء قاعدة اقتصادية قوية تسهم بشكل كبير في تغطية الاستهلاك المحلي، وتعزز تنافسية الصناعة المحلية عالميًا، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير الخريف، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للجودة الذي عُقد بالمدينة المنورة، أن تبني مفهوم الجودة الشاملة من أهم أدوات النجاح للمؤسسات التي تطمح إلى تحقيق التميز وصناعة الفارق، وهو ما نحرص على تنفيذه في قطاع الصناعة والتعدين، سواء من خلال الأنظمة أو التشريعات أو المبادرات المقدمة، وذلك من أجل ضمان بناء قاعدة صناعية قوية قائمة على الجودة والتميز.

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وأشار إلى أن المملكة غنية بالعديد من الثروات الطبيعية سواء في قطاع النفط والغاز أو التعدين، كما تتميز بموقع جغرافي يُمكّنها من الوصول إلى عدد كبير من الأسواق ويجعلها مصدرًا مهمًا للعديد من الخدمات والمنتجات.