اخبار الخليج – خفر السواحل تعلن عن قيامها برماية تدريبية بمنطقة شرق «الجارم»

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن قيادة خفر السواحل عن قيامها بعملية رماية تدريبية باستخدام الذخيرة الحية في المنطقة البحرية الواقعة شرق فشت «الجارم» حسب الخريطة والإحداثيات المرفقة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 ما بين الساعة 08:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً.

وتدعو قيادة خفر السواحل مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظاً على سلامتهم.