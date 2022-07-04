اخبار الخليج – خفر السواحل تعلن عن قيامها برماية تدريبية بمنطقة شرق «الجارم»

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن قيادة خفر السواحل عن قيامها بعملية رماية تدريبية باستخدام الذخيرة الحية في المنطقة البحرية الواقعة شرق فشت «الجارم» حسب الخريطة والإحداثيات المرفقة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 ما بين الساعة 08:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً.
وتدعو قيادة خفر السواحل مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
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