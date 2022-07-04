بالفيديو .. ما السبب في تسمية “درب زبيدة ” بهذا الاسم؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير نشرته قناة ” السعودية” سبب تسمية “درب زبيدة” بهذا الاسم.
وأوضح التقرير أن درب زبيدة، ينسب هذا الدرب إلى زبيدة بنت جعفر بن ابي جعفر المنصور، ويبدأ من الكوفة حتى مكة المكرمة.
و يعد هذا الطريق من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر الإسلامي، وقد اشتهر باسم « درب زبيدة » نسبة إلى السيدة زبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد، التي اسهمت في عمارته فكان أن خلد ذكرها على مر العصور.
وبلغ ذروة تطويره في حقبة الخلافة العباسية الأولى حيث أنشأت عليه الاستراحات والمحطات وزود بالآبار والبرك.
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