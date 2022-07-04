شركة يوسف والمؤيد وأولاده وكونتينتال توقع إتفاقية شراكة في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة كونتيننتال شراكة مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده لتكون الموزع الرسمي لإطارات كونتيننتال في مملكة البحرين.

تم عقد الشراكة هذا في المكتب الرئيسي لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في المنامة من قبل كاريل كوتشيرا – المدير العام لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط، و فاروق المؤيد – رئيس مجلس إدارة مجموعة لدى شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، بحضور فيرنر جروهي – نائب رئيس البعثة للسفارة الألمانية في البحرين. تأتي الاتفاقية بين الشركتين في أعقاب سلسلة من التطورات التي شهدت قيام الشركة المصنعة للإطارات الألمانية بتعزيز دعمها للعملاء في جميع أنحاء البحرين بشكل كبير.

وتعليقًا على الاتفاقية ، قال كاريل كوسيرا ، المدير العام لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده لتصبح شريكًا رئيسيًا لنا. ستساعد هذه الشراكة على الاستمرار في توفير إطارات متميزة للعملاء في جميع أنحاء البلاد. أنا واثق من أننا سنحقق نجاحاً معاً في البحرين «.

و علق فاروق المؤيد – رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده قائلاً: «بصفتنا واحدة من أكبر الشركات العائلية في البحرين، نحن فخورون بالانضمام إلى عائلة كونتيننتال والمساهمة في نمو العلامة التجارية في المملكة خلال السنوات القادمة. إن تاريخنا العريق وجذورنا العميقة في البحرين تجعلنا شريكًا مثاليًا ، ونتطلع إلى علاقة مثمرة من منظور على مدى السنين القادمة».