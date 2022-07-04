فرع وزارة البيئة بالقصيم ينفذ جولات رقابية على المسالخ وأسواق بيع الأضاحي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم, اليوم, جولات رقابية تفقدية على المسالخ وأسواق بيع الأضاحي استعداداً لجاهزيتها خلال عيد الأضحى.

كما جرى تهيئة 27 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً لاستقبال الأضاحي و35 سوقاً للماشية موزعة على مدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم, بمشاركة 200 موظف وفني منهم 60 طبيباً بيطرياً, وما يقارب 500 جزار وعامل، بالإضافة إلى تشغيل الوحدة البيطرية بمدينة بريدة لاستقبال الحالات خلال إجازة عيد الأضحى, وتوفير عدد من العيادات البيطرية المتنقلة لمتابعة الكشف عن الأضاحي, والتأكد خلوها من كافة الأمراض المعدية.

وتهدف الجولات الرقابية إلى تعزيز عمل الفرق الميدانية لتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية, وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بين الأضحية السليمة والمريضة, والحث على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة, والخاضعة للرقابة البيطرية مع تطبيق الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها, والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة.