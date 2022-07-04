اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه اليوم، السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (البحرين).
وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المستمر والمثمر وبحث سبل تعزيزه، في إطار الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في المملكة.
وأعرب سعادة وزير العدل خلال اللقاء عن شكره وتقديره لإسهامات مجموعة بيت التمويل الكويتي في دعم المشروعات الخيرية التي ينفذها صندوق الزكاة والصدقات والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ عدد من برامج الصندوق الهادفة.
وأكد المعاودة على أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في تكريس قيم التعاون والتآزر والتراحم والتواد في المجتمع، وهي من المقاصد النبيلة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.
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