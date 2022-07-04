اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬بمكتبه‭ ‬اليوم،‭ ‬السيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ (‬البحرين‭).‬

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والمثمر‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزه،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأعرب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لإسهامات‭ ‬مجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشروعات‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الصندوق‭ ‬الهادفة‭.‬

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وأكد‭ ‬المعاودة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬قيم‭ ‬التعاون‭ ‬والتآزر‭ ‬والتراحم‭ ‬والتواد‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المقاصد‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬حث‭ ‬عليها‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭.‬