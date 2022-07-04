اخبار الخليج – الشيخ خالد بن عبد الله: البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أهمية البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، وذلك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الشقيقين.
وأشاد معاليه في هذا الصدد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعد نموذجاً يحتذى في العلاقات التي تربط بين الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم (الإثنين – 04 يوليو 2022) سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، حيث رحب معاليه بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسي على نحو يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما يوليه من حرص واهتمام دائمين بتوطيد العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً سعيه الحثيث لمواصلة العمل على ما يحقق للبلدين وشعبيهما الشقيقين تطلعاتهما المشتركة.
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