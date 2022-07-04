اخبار الخليج – الشيخ خالد بن عبد الله: البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭ ‬ورعاهما،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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وأشاد‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭ ‬–‭ ‬04‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭) ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬معاليه‭ ‬بسعادة‭ ‬السفير،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬دائمين‭ ‬بتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سعيه‭ ‬الحثيث‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬للبلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭ ‬تطلعاتهما‭ ‬المشتركة‭.‬

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