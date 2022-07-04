الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية تهيئ 1034 مسجداً وجامعاً لأداء صلاة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية كافة الاستعدادات لتهيئة 1034 مسجداً وجامعاً في كافة مدن ومحافظات المنطقة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ. وأكد المدير العام للفرع الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن المساجد والجوامع بالمنطقة جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في بعض المساجد والجوامع.. مشيراً إلى أنه تم تجهيز 221 مسجداً وجامعاً بمدينة الدمام، و174 بالخبر، و250 بالأحساء، و121 بحفر الباطن، و43 بالقطيف، و9 برأس تنورة، و57 بالجبيل، و54 بالنعيرية، و31 بالخفجي، و37 مسجداً وجامعاً لكل من محافظتي قرية العليا وبقيق. أخبار قد تهمك

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