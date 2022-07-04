وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج

شهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1443 هـ.

وفور وصول الأمير عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ وزير الداخلية مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي كلمة أشار فيها مباشرة القوات المشاركة في أعمال الحج مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كافة المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، منوها بأن القوات المشاركة يفتخرون بشعارهم الدائم وهو خدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض

وبين البسامي بأن مشاركة القوات في مهمة الحج شرف عظيم يستمدونه من عقيدتهم الدينية الصادقة، وتنفيذهم لتوجيهات قائدهم الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية .

وأكد في كلمته على جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها على أكمل وجه ، وذلك للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداؤهم للمناسك بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع القطاعات الحكومية ذات الأهتمام المشترك والمصالح الحكومية والأهلية المعنية.

إثر ذلك بدأ العرض العسكري بمشاركة كافة قوات أمن الحج المعنية بتنفيذ خطط وتنظيمات المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن ، حيث وقف سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على جاهزية جميع القطاعات المشاركة في مهمة أمن الحج لتنفيذ مهامها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة لضيوف الرحمن .

بعد ذلك استعرضت الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام سمو وزير الداخلية.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، ثم غادر سموه مقر الحفل مودعاً بالحفاوة والترحيب.

وحضر الحفل عدد من الأمراء و الوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية وقادة القطاعات الأمنية.