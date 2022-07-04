شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية حول مستقبل فينسنت أبو بكر مع النصر بعد قدوم جارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين مفاجأة مدوية فيما يخص مستقبل الدول الكاميروني فينست أبو بكر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بعد أن إرتبط بالانتقال لصفوف الغرافة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاجأة في مستقبل فينست أبو بكر مع النصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة الميدان الرياضي أشارت إلى ان الغرافة القطري قدم بالفعل عرض رسمي للحصول على توقيع أبو بكر من جانب النصر مقابل 5 مليون يورو سيتم سدادها على ثلاثة دفعات.

وخلال الأيام الماضية نجحت إدارة العالمي في الحصول على توقيع الفرنسي رودي جارسيا بعقد لمدة عامين ليتخذ القرار النهائي فيما يخص اللاعبين المحترفين بجانب الصفقات الجديدة حيث تعد تلك الملفات من اختصاصاته.

قبل أن يخرج الإعلامي خالد الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويكتب تغريدة جاء فيها:" نسبة بقاء أبو بكر مع النصر كبيرة بعد قدوم الفرنسي جارسيا الذي يفضل تواجده لقيادة خط الهجوم".

المشكلة هنا تكمن في رفض العرض القطري المقدم لأبوبكر وهو ما يمهد لمشكلة جديدة بين اللاعب والإدارة حيث سبق وأن قدم الكاميروني رغبته في الرحيل بسبب عدم قدرته على التأقلم في الدوري السعودي والبحث عن تجربة إحترافية جديدة.

يُذكر أن النصر قد تعاقد مع الكاميروني صيف العام الماضي 2021 في صفقة إنتقال حر قادمًا من صفوف فريق نادي بشكتاش بالدوري التركي.