شكرا لقرائتكم خبر عن 450 متطوعاً في البرنامج الصحي لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" البرنامج الصحي التطوعي بالحج 1443ھ 2022م بالمشاعر المقدسة، في موسمه الرابع عشر، تحت إشراف وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلاً بمدینة الملك عبدالله الطبية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي ووزارة الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وسيشارك في البرنامج أكثر من 450 متطوعًا من أصحاب التخصصات الطبية من مختلف مناطق المملكة من الجنسين، وفق مستهدفات رؤیة المملكة 2030، وخطة تكوين مليون متطوع بإمكانيات مرتفعة ومؤهلات مناسبة، لرفع جودة التطوع والعمل غير الربحي.

ويعد انطلاق البرنامج بمثابة إعلان عن بداية تفعيل عدد من البرامج التطوعية، التي تھدف إلى تحقیق نموذج تطوعي میداني یساھم في تعزیز الرعایة الصحیة لضیوف الرحمن، وتفعيل الكوادر الطبیة المتطوعة من مختلف التخصصات الصحیة، بما یرفع الوعي الصحي، ویقلل من الإصابات الموسمیة المرتبطة بموسم الحج.

ومن المنتظر مساهمة البرنامج الصحي التطوعي في خفض عدد الحالات الحرجة عبر التثقیف الصحي وتقدیم الرعایة الطبیة الأولیة، الأمر الذي یحقق التكامل الفعال بین الجھات الحكومیة والخاصة والقطاع غير الربحي، من أجل الوصول إلى التكامل الوظیفي، وتشجيع التعاون العلمي بين مختلف مراكز الأبحاث، إلى جانب تعزيز روح الابتكار لدى المتطوعین عن طريق إيجاد حلول خلاقة في المجال الصحي وطب وإدارة الحشود، والتي یشكّل موسمي الحج والعمرة تحدیاً كبیراً فیھا.

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "درهم وقاية" الدكتور "جاسر بن عبدالله الشهري" على أھمیة ترسیخ قیم التطوع لدى الشباب في موسم الحج، تحديداً فیما یتعلق بالجانب الصحي والطبي خصوصاً بعد جائحة كورونا.

وأضاف في حديثه: "الشكر موصول إلى كل الجھات الحكومیة والخاصة وكل الأبناء والبنات المتعاونین والمتطوعین الذین وضعوا خدمة حجاج بیت الله الحرام واحتیاجاتھم نصب أعینھم، وأنفقوا من وقتھم وعلمھم وأنفسھم الكثیر، كما نسأل الله عز وجل أن ینفع بنا جمیعاً ویبارك في الجهود، ونحمد الله على أن بلغنا عودة موسم الحج لطبيعته وشرفنا بخدمة ضيوفه".