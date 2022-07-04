اخبار دوليه – الإمارات تخصص 3 علاوات «بدل تضخم» للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء

محمد بن مسعود - الدمام - وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬الإثنين،‭ ‬برفع‭ ‬ميزانية‭ ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭).‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬يوجه‭ ‬بإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬ورفع‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬درهم‮»‬‭.‬

وشملت‭ ‬الخطوة‭ ‬3‭ ‬برامج‭ ‬رئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬للدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وهي‭: ‬مخصصات‭ ‬جديدة‭ ‬وزيادة‭ ‬علاوات،‭ ‬وعلاوات‭ ‬بدل‭ ‬تضخم،‭ ‬وفقا‭ ‬لوام‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المخصصات‭ ‬الجديدة،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬منح‭ ‬مخصص‭ ‬سكن‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2500‭ ‬درهم‭ ‬شهريا،‭ ‬ومخصص‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬بقيمة‭ ‬3200‭ ‬شهريا‭ ‬للطلاب‭ ‬المتفوقين‭ ‬ومخصص‭ ‬المتعطل‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بقيمة‭ ‬5000‭ ‬درهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ومخصص‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬ممن‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمره‭ ‬الـ45‭ ‬عاما‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬درهم‭ ‬شهريا‭.‬

أما‭ ‬زيادة‭ ‬العلاوات‭ ‬فشملت‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬مع‭ ‬سنوات‭ ‬الخبرة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬وزيادة‭ ‬علاوة‭ ‬الزوجة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3500‭ ‬درهم‭ ‬شهريا‭ ‬،وزيادة‭ ‬علاوة‭ ‬الأبناء‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬2400‭ ‬درهم‭ ‬للابن‭ ‬الأول،‭ ‬و1600‭ ‬درهم‭ ‬للابن‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث،‭ ‬و800‭ ‬درهم‭ ‬للابن‭ ‬الرابع‭ ‬فأكثر،‭ ‬وفقا‭ ‬لوام‭.‬

وبشأن‭ ‬علاوات‭ ‬بدل‭ ‬التضخم‭ ‬فقد‭ ‬شملت‭ ‬علاوة‭ ‬الوقود‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬شهري‭ ‬بقيمة‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬سعر‭ ‬الوقود‭ ‬عن‭ ‬2‭.‬1‭ ‬درهم‭ ‬لليتر،‭ ‬وعلاوة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وهي‭ ‬دعم‭ ‬شهري‭ ‬للكهرباء‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭% ‬لاستهلاك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬كيلو‭ ‬وات،‭ ‬ودعم‭ ‬شهري‭ ‬للمياه‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭% ‬لاستهلاك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬غالون‭ ‬شهريا،‭ ‬وعلاوة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭.‬