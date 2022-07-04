محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت هيئة مراقبة المرور الألمانية: إن شركة “تسلا” الأمريكية استدعت نحو 59 ألف سيارة خاصة بها في أكثر من منطقة بالعالم، وليس في ألمانيا وحدها؛ بسبب مشاكل في البرامج الخاصة بها تؤدي إلى خلل في أمان تلك السيارات.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تكشف استدعاء “تسلا” لـ59 ألف سيارة بسبب خلل في الأمان الخاص بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.