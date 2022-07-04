« YAP» توسع عملياتها ونشاطاتها الإقليمية في كل من السعودية ومصر وباكستان وغانا

محمد بن مسعود - الدمام - صرّحت‭ ‬YAP،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬عن‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬اغلاق‭ ‬جولة‭ ‬استثمارية‭ ‬اثمرت‭ ‬عن‭ ‬استقطاب‭ ‬‮٤١‬‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬عملياتها‭ ‬وأنشطة‭ ‬توسعها‭ ‬الطموحة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬استثمارات‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬كابيتال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استثمارات‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬أبو‭ ‬داود،‭ ‬مجموعة‭ ‬أسترا،‭ ‬أوداسيا‭ ‬كابيتال،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الأعمال‭ ‬المرموقة‭. ‬كما‭ ‬تخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لاستكمال‭ ‬المرحلة‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬جذبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮١٣٠‬‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭ ‬للتطبيق‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢١‬،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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وبفضل‭ ‬قدراتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتقنياتها‭ ‬المتطورة‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬والتقدم‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬أقامت‭ ‬YAP‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الجزيرة‭ ‬لإطلاق‭ ‬منصة‭ ‬مصرفية‭ ‬للعملاء،‭ ‬الأفراد‭ ‬منهم‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

كما‭ ‬حصلت‭ ‬YAP‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬وغانا‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول،‭ ‬وتخطط‭ ‬لإطلاق‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬قريباً‭.‬

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‮«‬نجحت‭ ‬YAP‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬واستطاعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمنتجاتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتغيرة‭ ‬لعملائها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭. ‬ويعكس‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬مؤخراً‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬فنحن‭ ‬كنا‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬ملتزمين‭ ‬بجعل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬ممتعة‭ ‬وسهلة‭ ‬لعملائنا‮»‬،‭ ‬أفاد‭ ‬مروان‭ ‬هاشم‭ ‬المؤسس‭ ‬الشريك‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬YAP،‭ ‬وأردف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬حجم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هائل‭ ‬جداً،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بريادة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وتلبية‭ ‬كافة‭ ‬احتياجاته‭ ‬ومتطلباته‭.‬‮»‬

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يقدم‭ ‬تطبيق‭ ‬YAP‭ ‬واجهة‭ ‬رقمية‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬تعرض‭ ‬نظرة‭ ‬شاملة‭ ‬لإنفاق‭ ‬المستهلك،‭ ‬وطرقاً‭ ‬مُبسطة‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬ودفع‭ ‬الفواتير،‭ ‬معززة‭ ‬بإشعارات‭ ‬مباشرة‭ ‬لعمليات‭ ‬الشراء‭ ‬والسحب‭ ‬والتحويل‭. ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للرصيد،‭ ‬ومجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وبطاقات‭ ‬افتراضية‭ ‬للتسوق‭ ‬الآمن‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬يمثل‭ ‬التطبيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬تتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التحديثات‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬YAP‭ ‬طرحها‭ ‬قريباً‭ ‬واجهة‭ ‬جديدة‭ ‬متعددة‭ ‬العملات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منتجات‭ ‬مالية‭ ‬مخصصة‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬من‭ ‬الكبار‭ ‬والصغار،‭ ‬وتداول‭ ‬الأسهم،‭ ‬والقروض،‭ ‬والشراء‭ ‬المباشر،‭ ‬والدفع‭ ‬اللاحق‭ ‬عبر‭: ‬متجر‭ ‬YAP،‭ ‬سوق‭ ‬YAP‭ ‬المالي،‭ ‬ومنصة‭ ‬YAP‭.‬

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‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬الترحيب‭ ‬الكبير‭ ‬وردود‭ ‬الفعل‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملائنا‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬ونود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬مستثمرينا‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬لنا‭. ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬والنمو‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬منذ‭ ‬بدايتنا‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬ياب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬ونتطلع‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬عروضنا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬صرّح‭ ‬أنس‭ ‬زيدان،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬YAP‭.‬

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قدّمت‭ ‬YAP‭ ‬مفهوماً‭ ‬جديداً‭ ‬لقطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أدوات‭ ‬مالية‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬وسرعة‭ ‬وتطوراً‭. ‬ويشمل‭ ‬التطبيق‭ ‬مجموعة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬أدوات‭ ‬التحليل‭ ‬والميزانية،‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية،‭ ‬إشعارات‭ ‬الشراء‭ ‬المباشرة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم،‭ ‬والبطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقاً،‭ ‬والبطاقات‭ ‬الافتراضية‭ ‬وغيرها‭. ‬وبفضل‭ ‬البيانات‭ ‬الشاملة‭ ‬والموارد‭ ‬المتاحة،‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الانتقال‭ ‬بسلاسة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المبتدئين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المال‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬شراكات‭ ‬YAP‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬الجهات‭ ‬المصرفية‭ ‬لدعم‭ ‬IBAN‭ ‬وBIN‭. ‬يمكن‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬YAP‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬آبل‭ ‬وأندرويد‭. ‬