شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ثنائي ناري على رادار الأهلي المصري لتعويض رحيل ديانج المحتمل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع أفضل اللاعبين لدعم المراكز المتفرقة في الملعب قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد في ظل الكثير من الاستحقاقات التي يخوضها المارد الأحمر.

ثنائي ناري على رادار الأهلي المصري لتدعيم خط الوسط

وعلم موقع “ الخليج 365 ” من مصادره الخاصة أن الساعات القادمة سوف تشهد حسم ملف الثنائي محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر إف سي والنجم الدولي الجزائري أحمد القندوسي متوسط ميدان وفاق سطيف بعد أن حصل الثنائي على إعجاب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وترى لجنة التخطيط بأن الثنائي قادر على أن يقود خط الوسط لتعويض الرحيل المحتمل للدولي المالي أليو ديانج الذي بات قوسين أو أدنى من أجل خوض تجربة الاحتراف في واحدة من الدوريات الخمسة الكبرى بعد وجود إهتمامات كبيرة من جانب اندية تنافس في الليجا والكالتشيو على ضمه.

ويترقب جهاز الكرة في النادي الأهلي موافقة البرتغالي على التعاقد مع الثنائي للبدء في إجراء المحادثات والمفاوضات مع أنديتهم لمعرفة كافة الشروط المالية قبل الحصول على توقيعهم.