شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ماجد النفيعي يتقدم باستقالته من رئاسة أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتجه ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، إلى تقديم استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى دوري يلو.

ماجد النفيعي يتقدم باستقالته من رئاسة أهلي جدة

حيث أكدت صحيفة "المدينة"، أن ماجد النفيعي، رئيس نادي أهلي جدة، سوف يقدم الإستقالة من منصبه.

كما أشارت تقارير صحفية إلى أن أعضاء مجلس إدارة نادي أهلي جدة، أخبروا ماجد النفيعي، بإنهم سيتقدمون بالإستقالة الجماعية، في حال أستمر موسى المحياني، المدير التنفيذي بالنادي.

المحياني يقترب من الرحيل عن منصبه في أهلي جدة

وعليه فإن صحيفة المدينة، أكدت أيضًا أن موسى المحياني، أصبح قريبًا هو الآخر من ترك منصبه خلال الفترة الحالية.

وكان فريق أهلي جدة، الأول لكرة القدم، عانى خلال الموسم الماضي بشكل كبير من نتائج وأداء غير جيد.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما حصد 32 نقطة محتلًا بهم المركز الخامس عشر.

خسائر كبيرة لأهلي جدة بعد الهبوط

وسيخسر نادي أهلي جدة، على خلفية الهبوط ما يقرب من 100 مليون ريال، في الموسم القادم بدوري يلو، بسبب الحضور الجماهيري، وإستراتيجية الأندية، ودعم الوزارة، بالإضافة إلى تخفيض وإلغاء عقود الرعاية.