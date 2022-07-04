شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة موقف الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق مع النمور فيما يخص الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الصفراء التاريخية.

أحمد حجازي في طريقة للإستمرار مع اتحاد جدة

ويبدو أن مدافع المنتخب المصري في طريقه للإستمرار في صفوف اتحاد جدة وذلك لأكثر من موسم قادم حيث ظهر منذ إنضمامه قادمًا من وست بروميتش الأنجليزي في العام 2020 بمستوى مميز وأداء رائع.

وقالت صحيفة المواطن السعودية أن رئيس اتحاد جدة السيد أنمار الحائلي يسعى جاهدًا إلى تجديد عقد المدافع الدولي المصري لمدة عامين آخرين مع الكتيبة الاتحادية حيث تستعد الإدارة لتقديم عرض جديد يتضمن حصوله على راتب 18 مليون ريال سعودي في العام (72 مليون جنيه مصري)

وأكملت الصحيفة أن قرار إستمرار حجازي يأتي عقب الحصول على موافقة من المدير الفني الجديد لفريق نادي اتحاد جدة نونو سانتو الذي رحب بإستمرار مدافع الفراعنة على الرغم من إصابته وغيابه لفترة أربعة أشهر عن الفريق.

يُذكر أن اتحاد جدة قد خسر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم الماضي في آخر الجولات لصالح فريق نادي الهلال بعد أن كان متفوقًا بفارق عشرة نقاط كاملة قبل خمسة جولات على النهاية.