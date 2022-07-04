شكرا لقرائتكم خبر عن رميح بن محمد الرميح.. مسيرة طويلة من الخبرة والكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمتلك سنوات طويلة من الخبرة والكفاءة، ويومًا بعد آخر يحقق نجاحات وإنجازات في عمله ما جعله من أهم الكوادر في المملكة، الدكتور رميح بن محمد الرميح أصبح نائبًا لوزير النقل والخدمات اللوجستية، ليجد نفسه في مهمة جديدة لمواصلة العطاء.

حصل الرميح على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، كذلك الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة، فضلاً عن الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليستر البريطانية.

وشغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومؤسسة جسر الملك فهد، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمجلس الصناعي، وشركة قطارات مكة للنقل العام، كما تولى العمل كمستشار غير متفرغ في وزارة الدفاع.

وأصبح نائب الرئيس لشركة الخليج للتدريب في عام 2002، قبل أن يصبح نائبا للرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عام 2008، ثم الرئيس التنفيذي للشركة عام 2010.

مناصب قيادية

وفي عام 2015 تولى الرميح رئاسة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الدمام، كما ترأس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، ومجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية، وشغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، عددا من الأوامر الملكية، وفق ما نقلته وكالة أنباء "واس"، وجاء فيها تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.