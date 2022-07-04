محمد بن مسعود - الدمام - تُستخدم الخلايا الجذعية بشكل متزايد في علاج الأمراض المرتبطة بتدمير هياكل الجهاز العضلي الهيكلي، أو الأنسجة العصبية، أو الأعضاء الداخلية. يسمح العلاج الخلوي للأطباء باستعادة الوظائف المفقودة أو إبطاء تطور العمليات المدمرة في الجسم. يمكنك الخضوع لـ العلاج بالخلايا الجذعية في ألمانيا: هذا العلاج المبتكر مستخدم بالفعل في العديد من المراكز المتخصصة. تفضل بحجز برنامج الرعاية الطبية الخاص بك من خلال خدمة Booking Health للحصول على رعاية طبية في أنسب المواعيد وبأفضل سعر.

مبادئ العلاج الخلوي

يهدف العلاج بالخلايا الجذعية إلى تعزيز القدرة التجديدية للجسم أو الأعضاء الفردية والتركيبات التشريحية.

يتم إنتاج الخلايا الجذعية بشكل أساسي في نخاع العظم، وبعد ذلك تدخل مجرى الدم ويتم توصيلها إلى الأعضاء المستهدفة. هي سلائف جميع الخلايا الأخرى في أجسامنا. بالإضافة إلى ذلك، تفرز الخلايا الجذعية عوامل النمو التي تحفز استعادة أي نسيج.

يتضمن العلاج الخلوي الأنواع التالية من حقن الخلايا الجذعية للمريض:

حقن الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض أو من متبرع؛

حقن الخلايا الجذعية المشتقة من الحبل السري والدم المحيطي، ونخاع العظم، والدهون أو الأنسجة الأخرى؛

الحقن في الوريد أو الحقن في موقع العملية المرضية (في العين، والسائل النخاعي، وفي الشرايين التي تغذي العضو، إلخ)؛

حقن الخلايا الجذعية فور حصادها أو تجميدها؛

الحقن بعد زراعتها أو بدون زراعتها.

ما الذي يمكن علاجه بالخلايا الجذعية؟

العلاج بالخلايا الجذعية الأكثر شيوعاً هو لأمراض أورام الدم، مثل اللوكيميا واللمفوما. تتيح زراعة الخلايا الجذعية من متبرع إمكانية الشفاء التام حتى من أكثر حالات سرطان الدم إهمالاً وشدة. بالنسبة للأمراض الأخرى غير السرطانية، يستخدم الأطباء في الغالب الخلايا الجذعية الذاتية (الخاصة بالمريض)، بدلاً من الخلايا الجذعية الخيفية (من متبرع).

في المرتبة الثانية من حيث تواتر استخدام العلاج الخلوي هو جراحة العظام. بمساعدة الخلايا الجذعية، يقوم الأطباء بتسريع التئام الأنسجة بعد الإصابات والعمليات الجراحية، وتحفيز اندماج العظام لدى المرضى بعد الكسور، وتوفير تجديد الغضاريف في حالة التهاب المفاصل، وعلاج أمراض المفاصل الالتهابية المزمنة. في الأساس، يتم حقن الخلايا الجذعية مباشرة في المنطقة المصابة، على سبيل المثال، داخل المفصل.

غالباً ما تُستخدم الخلايا الجذعية في طب الأعصاب. بمساعدتها، من الممكن تحسين وظائف الأعصاب الطرفية وهياكل الجهاز العصبي المركزي، على سبيل المثال، في السكتة الدماغية، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، وضمور العصب البصري، والأمراض الأخرى المرتبطة بتدمير الأنسجة.

في البلدان التي ذات الطب المتقدم، بما في ذلك ألمانيا، تُستخدم علاجات الخلايا الجذعية لاستعادة الأعضاء الداخلية التي دُمرت بسبب العملية المرضية. على سبيل المثال، يتم استخدامها لتليف الكبد، والتهاب البنكرياس المزمن، وتصلب القلب، والفشل الكلوي. في الأساس، يتم حقن الخلايا من خلال الوريد المرفقي. حيث تخترق المناطق المصابة من الأعضاء الداخلية وتستعيدها جزئياً، وبالتالي تحسين وظائفها. ونتيجة لذلك، يصبح المرض أقل حدة، ويبطئ تقدمه، وتقل الحاجة إلى الأدوية، ويقل خطر حدوث مضاعفات.

أين تخضع للعلاج بالخلايا الجذعية؟

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