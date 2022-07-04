زين البحرين تطلق ميزة فريدة لعرض سرعة خدمة العملاء في مختلف قنوات التواصل

محمد بن مسعود - الدمام - طلقت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ (‬رمز‭ ‬التداول‭: ‬ZAINBH‭)‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ابتكارات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقها‭ ‬وبوابتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعرض‭ ‬سرعة‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬الخدمة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬لعملائها‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬معدل‭ ‬‮«‬أوقات‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتوقعوها‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭. ‬ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إستراتيجية‭ ‬زين‭ ‬باعتماد‭ ‬الشفافية‭ ‬التامة‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬للعملاء‭.‬

وسيظهر‭ ‬معدل‭ ‬أوقات‭ ‬الخدمة‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬قناة‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬وتشمل‭ ‬الدردشة‭ ‬المباشرة‭ ‬Live Chat،‭ ‬واتساب،‭ ‬iMessage،‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني،‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال،‭ ‬متاجر‭ ‬التجزئة،‭ ‬المتجر‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬‮«‬Smart Branch‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بشركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬عبدالله‭ ‬سالمين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭ ‬وعبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬عملاؤنا‭ ‬ماهرين‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ويفضلون‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬أطلقنا‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمنحهم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للوصول‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬القنوات‭ ‬الرقمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتوقعه‭ ‬منا‭ ‬عملاؤنا‮»‬‭. ‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أوقات‭ ‬الانتظار‭ ‬ومعدلات‭ ‬الرد،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬تساعد‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬استثمارات‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬لديها‭ ‬وإتاحة‭ ‬وصول‭ ‬الجميع‭ ‬إليها‭. ‬