زين البحرين تطلق ميزة فريدة لعرض سرعة خدمة العملاء في مختلف قنوات التواصل

محمد بن مسعود - الدمام - طلقت زين البحرين (رمز التداول: ZAINBH)، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات الاتصالات في المملكة، ميزة جديدة عبر تطبيقها وبوابتها الإلكترونية لعرض سرعة خدمة العملاء في مختلف قنوات الخدمة. ومن خلال هذه الميزة الأولى من نوعها في المملكة، ستعرض الشركة لعملائها تفاصيل حول معدل «أوقات الخدمة» التي يمكن أن يتوقعوها من فريق خدمة العملاء في زين البحرين عبر مختلف قنوات التواصل. ويأتي إطلاق هذه الميزة في إطار إستراتيجية زين باعتماد الشفافية التامة وتوفير أفضل خدمة للعملاء.
وسيظهر معدل أوقات الخدمة فوق كل قناة متاحة للجميع وتشمل الدردشة المباشرة Live Chat، واتساب، iMessage، البريد الالكتروني، مركز الاتصال، متاجر التجزئة، المتجر الالكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية «Smart Branch».
وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لخدمة العملاء بشركة زين البحرين عبدالله سالمين: «إن ضمان توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات باستمرار في جميع الأوقات وعبر مختلف القنوات هو جزء مهم من استراتيجية زين البحرين. وقد أصبح عملاؤنا ماهرين في استخدام التكنولوجيا ويفضلون الخدمات الرقمية، ولذلك فقد أطلقنا هذه الميزة الجديدة لمنحهم مزيداً من الراحة من خلال إتاحة الفرصة لهم للوصول المباشر إلى القنوات الرقمية، إضافة إلى أن هذه الميزة تؤكد على حرصنا في تقديم أحدث الابتكارات في خدمة العملاء وهو ما يتوقعه منا عملاؤنا».
وإضافة إلى عرض أوقات الانتظار ومعدلات الرد، فإن هذه الميزة تساعد كذلك على عرض المعلومات بشأن استثمارات زين البحرين في تعزيز قنوات الاتصال لديها وإتاحة وصول الجميع إليها.
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