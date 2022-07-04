بيئة تبوك يطلق حملة “أضحيتي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك, أمس, الحملة الارشادية “أضحيتي” وتستمر حتى نهاية إجازة العيد.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن الحملة الإرشادية والتي تنفذها الفرق الميدانية في سوق المواشي لتعريف المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية المناسبة ومطابقتها للشروط والمواصفات الشرعية والصحية، حيث يقوم أخصائيون وبيطريون من الفرع بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة طبقاً للشروط الشرعية منها والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها.

وأضاف أن خدمات الفرع بسوق الماشية بتبوك تشمل كذلك الإجابة على استفسارات المربين عن النظام الأمثل لتغذية المواشي, كما تشمل الخدمات المقدمة توعية المواطن ومربي المواشي بفترة التحريم للأدوية البيطرية واللقاحات وهي تختلف من منتج إلى آخر، بالإضافة إلى عمل جولات رقابية وتفقدية داخل السوق للكشف عن المواشي المصابة مراعاة للصحة العامة والمواطن.