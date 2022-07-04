مع قدوم فصل الصيف.. استشارية تكشف عن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بضربات الشمس (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الدكتورة أمل باجري استشارية طب الأسرة بجامعة الملك سعود إن المقصود بضربة الشمس هو الإصابة بحالة مرضية شديدة نتيجة التعرض للشمس خاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة.

وأوضحت “باجري” في لقاء مع “القناة السعودية”، أن أكثر الفئات العمرية المعرضة للإصابة هم ما فوق سن الخمسين، ومن الممكن أن يصاب بها الشباب أيضا.

وأكدت أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الضغط من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس،