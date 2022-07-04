بطاقات بحرينية.. فيلم سر الكهف قريبًا في جميع دور العرض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بيبي‭ ‬كلاي‭ ‬ويونيون‭ ‬ميديا‭ ‬للإنتاج‭ ‬الفني‭ ‬والتوزيع‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬قنوات‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬موعد‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬المنتظر‭ ‬‮«‬سر‭ ‬الكهف‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬فيلم‭ ‬الأنيميشن‭ ‬سيعرض‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬والفيلم‭ ‬يصدر‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سيناريو‭ ‬وحوار‭ ‬حنان‭ ‬كنعان‭ ‬وإخراج‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭. ‬

وتقول‭ ‬المخرجة‭ ‬البحرينية‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬يتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬فكرة‭ ‬معرفة‭ ‬الأحجار‭ ‬النفيسة‭ ‬والنادرة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬الأرض،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المغامرات‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الأبطال‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬عوالم‭ ‬فانتازية‭ ‬غريبة‭ ‬ومثيرة،‭ ‬نتعرّف‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الأحجار‭ ‬الثمينة‭ ‬وفوائدها،‭ ‬واستخداماتها‭ ‬العلاجية‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬حياتنا،‭ ‬بطريقة‭ ‬سلسة‭ ‬خفيفة‭ ‬وأخّاذة،‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الأسلوب‭ ‬التقليدي‭ ‬التلقيني‭ ‬المباشر‮»‬‭.‬

وتضيف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬بناء‭ ‬يجذب‭ ‬الطفل‭ ‬لأن‭ ‬به‭ ‬ألغازًا‭ ‬وأفكارًا‭ ‬وجاذبية‭ ‬في‭ ‬الصورة،‭ ‬تجعله‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬والإبهار،‭ ‬وبطبعي‭ ‬أحب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الإيجابيات‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الفيلم‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الصعاب‭. ‬الرسالة‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬دائمًا‭ ‬أسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬هي‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعنى‭ ‬الجميل‭ ‬الموجود‭ ‬داخل‭ ‬سطور‭ ‬العمل؛‭ ‬لأن‭ ‬الحكمة‭ ‬دائمًا‭ ‬تصنع‭ ‬الثقة،‭ ‬وهذا‭ ‬العمل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬وجعل‭ ‬الثقة‭ ‬أساس‭ ‬أي‭ ‬تصرف‭ ‬ولكن‭ ‬بتفكير‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬متميزًا‭ ‬فعلًا‭ ‬عند‭ ‬المشاهدين،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬عقل‭ ‬وقلب‭ ‬الطفل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬وثقة‭ ‬مجموعة‭ ‬قنوات‭ ‬mbc group‭ ‬جعلنا‭ ‬نخطو‭ ‬الخطوة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما،‭ ‬إذ‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بأفلام‭ ‬الطفل‭ ‬وعناصر‭ ‬التشويق‭ ‬والإبهار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشوق‭ ‬ورسائل‭ ‬يحتاجها‭ ‬طفل‭ ‬اليوم‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مهم‭ ‬لكل‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭: ‬الفنانة‭ ‬القديرة‭ ‬سناء‭ ‬بكر‭ ‬يونس–‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬––‭ ‬الاء‭ ‬البناء‭- ‬علي‭ ‬حسين‭ – ‬شهد‭ ‬العميري‭ ‬–‭ ‬سبيكة‭ ‬الشحي‭ – ‬شوق‭ ‬العثمان‭ ‬–‭ ‬صالح‭ ‬عيسى‭ ‬–‭ ‬مهدي‭ ‬سلمان‭ ‬–‭ ‬صادق‭ ‬العلوي‭ ‬،‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ : ‬سالم‭ ‬العثمان‭ ‬–‭ ‬سمر‭ ‬الابيوكي–‭ ‬–‭ ‬عبدالله‭ ‬سرور‭ ‬–‭ ‬لمياء‭ ‬خلفان،‭ ‬والأطفال‭: ‬عبدالله‭ ‬مكي‭ ‬–‭ ‬فاطمة‭ ‬هيثم‭ ‬–‭ ‬رغد‭ ‬الشرف‭. ‬

غناء‭ ‬الشارة‭: ‬شهد‭ ‬العميري‭ – ‬كلمات‭: ‬مهى‭ ‬عبيد‭ ‬–‭ ‬الحان‭: ‬على‭ ‬النجار،‭ ‬التوزيع‭: ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬،‭ ‬الهندسة‭ ‬الصوتية‭ ‬والمكساج‭: ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭. ‬

مراجعه‭ ‬نصوص‭: ‬مهدي‭ ‬سلمان‭ ‬–‭ ‬بناء‭ ‬درامي‭: ‬عايدة‭ ‬صعب‭.‬