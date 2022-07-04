بطاقات بحرينية.. فيلم سر الكهف قريبًا في جميع دور العرض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة بيبي كلاي ويونيون ميديا للإنتاج الفني والتوزيع بمملكة البحرين، بالتعاون مع مجموعة قنوات إم بي سي، موعد عرض الفيلم المنتظر «سر الكهف». وقالت الشركة إن فيلم الأنيميشن سيعرض في 7 من شهر يوليو الحالي في دور السينما في دول الخليج والوطن العربي، والفيلم يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب.
وتقول المخرجة البحرينية إيناس يعقوب بهذه المناسبة: «يتناول الفيلم فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة، نتعرّف إلى الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها، واستخداماتها العلاجية وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة خفيفة وأخّاذة، بعيدًا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر».
وتضيف: «هذا العمل من الأعمال الصعبة التي بها بناء يجذب الطفل لأن به ألغازًا وأفكارًا وجاذبية في الصورة، تجعله يعتمد على التركيز والإبهار، وبطبعي أحب التركيز على الإيجابيات خلال العمل على الفيلم مهما كانت الصعاب. الرسالة الحقيقية التي دائمًا أسعى إلى تحقيقها هي الاستفادة من المعنى الجميل الموجود داخل سطور العمل؛ لأن الحكمة دائمًا تصنع الثقة، وهذا العمل يسهم في كيفية الاعتماد على النفس وجعل الثقة أساس أي تصرف ولكن بتفكير. أتمنى أن يكون هذا العمل متميزًا فعلًا عند المشاهدين، وأتمنى أيضًا أن أكون أقرب إلى عقل وقلب الطفل، كما أن دعم وثقة مجموعة قنوات mbc group جعلنا نخطو الخطوة الأكبر في مجال السينما، إذ اهتمامهم بأفلام الطفل وعناصر التشويق والإبهار في إطار مشوق ورسائل يحتاجها طفل اليوم مهمة جدًا في وقت مهم لكل العالم».
يذكر أن الفيلم من بطولة: الفنانة القديرة سناء بكر يونس– حسن محمد –– الاء البناء- علي حسين – شهد العميري – سبيكة الشحي – شوق العثمان – صالح عيسى – مهدي سلمان – صادق العلوي ، بالاشتراك مع : سالم العثمان – سمر الابيوكي– – عبدالله سرور – لمياء خلفان، والأطفال: عبدالله مكي – فاطمة هيثم – رغد الشرف.
غناء الشارة: شهد العميري – كلمات: مهى عبيد – الحان: على النجار، التوزيع: عبدالله عبد المجيد ، الهندسة الصوتية والمكساج: عبدالله عبد المجيد.
مراجعه نصوص: مهدي سلمان – بناء درامي: عايدة صعب.
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