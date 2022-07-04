“ابتعد عن السهر والكافيين”.. استشارية تقدم نصائح مهمة للحاج من أجل حج صحي وأمن ( فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت الدكتورة أمل باجري استشارية طب الأسرة بجامعة الملك سعود نصائح مهمة للحاج من أجل حج صحي وأمن.

وأوضحت “باجري” في لقاء مع “القناة السعودية”، أنه ينبغي على الحاج أن يكون لديه حقيبة إسعافات أولية تحتوي على حلوى لتفادي التعرض لهبوط بالسكر، مع وجود كمية كافية من المياه.

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يتناول المشروبات الطازجة، والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل الشاي والقهوة وغيرها والابتعاد عن السهر.

أخبار قد تهمك

وتابعت أنه من الضروري عدم المشي لمسافات طويلة بادعاء الحصول على الثواب، حتى لا يتعرض الجسم للإجهاد، واستخدام المظلة لحماية الجسم من أشعة الشمس واصطحاب المراوح الصغيرة التي تعمل بالبطارية.

ونصحت بضرورة شرب المياه باستمرار وعدم الانتظار للشعور بالعطش ، موضحة أن من أسباب التعرض للنوبات القلبية الشعور بالعطش.