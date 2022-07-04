استمرار تأثير الرياح التي تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والاجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط.
ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .
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