شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لـ 43 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 31 - 43 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تتراوح سرعتها من 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة.

وبين المركز أن حالة السماء " غائمة جزئيا" واتجاه الرياح " شمالية غربية " نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.